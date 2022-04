Costacurta su Ibra: “Fossi in lui non smetterei, quando gioca è importante”

L'ex calciatore del Milan ha espresso la sua sul futuro dello svedese, in bilico tra l'addio al calcio giocato ed un possibile rinnovo.

Al Milan stanno mancando i gol del reparto offensivo. Nella sfida di stasera contro il Genoa i rossoneri cercheranno un gol che manca da due giornate di campionato. Le difficoltà realizzative hanno leggermente frenato le ambizioni scudetto del Diavolo, anche se i rossoneri restano ancora in testa alla classifica. Gli uomini di Simone Inzaghi sono dietro a due lunghezze di distanza ma con una partita da recuperare che porterebbe di nuovo in testa i nerazzurri. Ora più che mai è vietato sbagliare in casa Milan; già dalla sfida di stasera.

"Quello che consiglio ad Ibra è di non chiudere così. La sua stagione è stata contraddistinta dai guai fisici, è vero, e il nuovo problema al ginocchio non ci voleva, ma per quella che è stata la sua carriera da campione assoluto e per quello che ha saputo dare, in particolare al Milan, è giusto risolvere anche questa e guardare di nuovo avanti. Verso altri meravigliosi obiettivi. Fossi in lui non smetterei, per il semplice fatto che quando non ha avuto problemi fisici e ha giocato è sempre stato importante. Sono convinto che possa ancora dare molto, ovviamente senza giocarle tutte, neanche tantissime, ma quando c'è resta un'arma determinante".