Costacurta: “De Ketelaere al Milan? Ha qualità, sarebbe perfetto”

Alessandro Costacurta, è un dirigente sportivo, ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore ha parlato al Corriere della Sera di Milan

Redazione Il Milanista

Alessandro Costacurta, è un dirigente sportivo, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore ha parlato al Corriere della Sera di Milan. Vediamo insieme le sue parole.

SCUDETTO MILAN – «La squadra che ha vinto a maggio non è la stessa che ha iniziato il torneo. A livello collettivo e individuale, per esperienza e consapevolezza, il Milan ha avuto una crescita esponenziale».

BIS SCUDETTO – «Dopo lo scudetto è una squadra più forte, con maggiori certezze. Si può considerare in questo momento inferiore a Inter e Juve? Secondo me no, per ciò che ha dimostrato sul campo può concedere il bis».

INTER FAVORITA? – «L’anno scorso regnava un maggior equilibrio fra le varie pretendenti, considerando soprattutto le cessioni di Lukaku e Hakimi. In corsa c’erano anche Napoli e Atalanta. Ora prima di affidare etichette da favorita aspetterei a vedere come evolve il mercato considerando che in queste ore a Torino arrivano Di Maria e Pogba. Al momento l’Inter è quella che si è rinforzata meglio. Romelu è la stella ma poi sono arrivati due grandi come Mkhitaryan e Asllani».

DYBALA – «Se sono stupito che sia a spasso? Abbastanza ma del resto mi pare che, fra tutte le pretendenti, l’Inter sia quella a cui meno serve: in Europa non si può permettere una formazione con Lukaku, Lautaro e Dybala insieme. Al Milan e al Napoli sarebbe più utile: se fosse continuo sarebbe decisivo».

DE KETELAERE PRONTO PER IL MILAN – «Assolutamente sì. È giovane ma già esperto. Ha giocato in Champions, ha qualità. Sarebbe perfetto, aiuterebbe anche i compagni a crescere».

MALDINI – «Non sono mai stato preoccupato, ero certo rimanesse. Ricordiamoci che il ritardo è stato principalmente causato dalla vendita societaria. Forse le sue pretese sono risultate eccessive per un fondo anglosassone, non so, ma nessuno può essere così scemo da volerlo mandare via».