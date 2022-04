La Serie A è il campionato più equilibrato tra i top 5 europei

La stagione 2021/22 una delle più equilibrate degli ultimi anni della Serie A e non solo: il confronto con gli altri campionati.

Redazione Il Milanista

La stagione 2021/22 regala spettacolo. Dopo anni di dominio bianconero, per la lotta scudetto regna l'equilibrio. Alla vigilia della 32esima giornata di campionato ci sono ancora tre squadre in piena lotta per il titolo. La situazione di classifica vede avanti il Milan di 2 punti sul Napoli e sui nerazzurri e di 6 punti dai bianconeri. Quattro squadre accorpate a giocarsi una delle stagioni più equilibrate degli ultimi anni.

Dopo la sconfitta nel Derby d'Italia in molti sostengono che la squadra di Allegri si sia defilata per la lotta al titolo ma i bianconeri hanno ripreso a vincere e qualcuno si è fermato. Il Napoli è stato sconfitto in casa dalla Fiorentina e i rossoneri sono reduci da un doppio 0-0 che ha il sapore di una doppia sconfitta in questo momento della stagione. I discorsi sono apertissimi. I rossoneri sono in testa ma torna di moda il tema dell'asterisco. I rivali nerazzurri devono ancora recuperare la sfida contro il Bologna e potrebbero riprendersi la vetta del campionato.

Difficile trovare una favorita, tutte le pretendenti se la giocheranno fino alla fine. In questa stagione la Serie A è il campionato più equilibrato tra i top 5 campionati europei. Nella Liga spagnola il Real Madrid ha staccato di 12 puntiBarcellona e Siviglia, con la squadra di Ancelotti vicina a centrare la vittoria del 35esimo titolo di campione di Spagna.

Stessa situazione anche in Francia dove il Paris Saint-Germain è avanti di 12 lunghezze sull'Olympique Marsiglia. I parigini stanno giocando un campionato a parte e per l'OM sarà difficile, se non impossibile, rientrare in corsa.

In Bundesliga il Bayern Monaco è in testa con 9 punti di distacco sul Borussia Dortmund. Qualora i bavaresi dovessero frenare e steccare qualche risultato, si animerebbe una lotta a due sole squadre.

Chiudiamo con l'Inghilterra. In Premier League è Guardiola contro Klopp: 74 punti per il primo, 73 per il secondo. Manchester City e Liverpool se la giocano fino alla fine ma anche in Premier è lotta a due; defilato il Chelsea a -9 dalla seconda.