Corriere dello Sport, prima pagina: “Un solo stadio, Wembledon”

Comunque andrà a finire quella di domenica sarà una giornata storica per l'Italia, che vuole prendersi Londra con Berrettini e la Nazionale.

Sarà la domenica più italiana degli ultimi anni. Una Londra che potrebbe tingersi meravigliosamente d'azzurro sia nel pomeriggio che nella notte. Da Wimbledon a Wembley, per un solo immenso stadio chiamato "Wembledon" . C'è stato un vero e proprio capolavoro di Matteo Berrettini , che sull'erba ha battuto in semifinale Hurkacz e ora dovrà affrontare nella finalissima il numero uno al mondo Novak Djokovic. Berrettini è il primo italiano nella storia a raggiungere la finale in Inghilterra quindi, comunque dovesse andare, lui la storia l'ha già scritta. È la sua favola, e ora vuole continuare a sognare . Appuntamento domani alle 15.

C'è stata la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico ha subito una grana da gestire, dato che Luis Alberto non ha risposto alla convocazione e non si è presentato in ritiro. L'ex tecnico di Juve e Napoli è carico per questa nuova avventura, vuole portare in biancoceleste il suo calcio e tornare a divertirsi.