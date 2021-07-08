Corriere dello Sport, prima pagina: “Zuppa inglese, finale con aiutino”

[fncvideo id=562641 autoplay=true] Corriere dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 08 luglio 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. Sarà l’Inghilterra a sfidare l’Italia nella finale degli Europei. La squadra di Southgate ha sudato parecchio per confermare il pronostico che la vedeva favorita ai danni della

Sarà l’Inghilterra a sfidare l’Italia nella finale degli Europei. La squadra di Southgate ha sudato parecchio per confermare il pronostico che la vedeva favorita ai danni della Danimarca, battuta per 2-1.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: La finale degli Europei sarà tra Inghilterra e Italia. Nella seconda semifinale la nazionale di Southgate ha battuto 2-1 in rimonta la Danimarca conquistando l’accesso alla finalissima (prima volta agli Europei e 55 anni dopo il Mondiale del 1966) grazie al rigore di Kane al 104′. È stata una partita bellissima e ricca di emozioni quella andata in scena a Wembley con gli inglesi che alla fine sono riusciti a ribaltare l’iniziale svantaggio firmato da un gioiello su punizione di Damsgaard (30′).

Poi la reazione dell’Inghilterra che trova quasi subito (al 39′) il pari con una grande azione in velocità terminata con l’autogol di Kjaer. Nella ripresa il monologo inglese e la grande compatezza danese con Schmeichel assoluto protagonista del match (lo sarà anche nei supplementari). Si decide tutto all’overtime ed è ancora Kane a siglare il gol (dopo il rigore sbagliato) che manda l’Inghilterra in finale contro l’Italia di Mancini. Domenica prossima andrà in scena il duello che deciderà chi sarà campione d’Europa.