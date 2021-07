Corriere dello Sport | Prima Pagina: “Un’Italia di bronzo”

Il medagliere italiano continua a gonfiarsi, continuano ad arrivare grandi soddisfazioni per gli italiani dalla terra del sol levante

Nella terra del sole continuano le soddisfazioni italiane alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il medagliere tricolore, che già contava un oro, due argenti e un bronzo, si arricchisce di altri terzi posti, quelli di : Elisa Longo Borghini in ciclismo; Odette Giuffrida in Judo: e Mirko Zanni per sollevamento pesi.