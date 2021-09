Corriere dello Sport, prima pagina: “Sprint Milan-Lazio, Juve a mani vuote”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Il Corriere dello Sport.

LA LAZIO BATTE L'ULTIMO COLPO - È Mattia Zaccagni l'ultimo tassello che completa la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il centrocampista offensivo ormai ex Verona è stato a lungo in lizza con Kostic, con il serbo che è però rimasto all'Eintracht Francoforte. A poche ore dal gong, la trattativa per portare Zaccagni alla corte del Comandante si è sbloccata grazie all'incontro del club con l'agente del giocatore, decisivo per limare le distanze sull'ingaggio: Zaccagni percepirà 1.95 milioni di euro a stagione. La richiesta iniziale dell'entourage del giocatore era di 2.2 milioni, mentre l'offerta della Lazio di 1.7 milioni. Le parti si sono incontrate a metà strada.