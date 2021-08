Corriere dello Sport, prima pagina: “Spalletti e Mou di corsa”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Il Corriere dello Sport.

IL RACCONTO DEL CORRIERE, LA ROMA - Poker della Roma in questo avvio di stagione, poker della Roma anche nei gol. Dopo le vittorie nella doppia sfida contro il Trabzonspor e il successo contro la Fiorentina, la squadra di José Mourinho ha battuto la Salernitana 4-0 grazie alla doppietta di Pellegrini , poi i gol di Veretout e Abraham . Dopo un primo tempo complesso per la doppia linea difensiva della Salernitana a chiudere gli spazi, nella ripresa è stata una Roma show . I due gol sono arrivati nei primi sette minuti del match con due azioni straordinarie dei giallorossi e che hanno portato al doppio vantaggio, poi il primo gol dell’inglese e il destro a giro del capitano della Roma a chiudere definitivamente i giochi. Quattro reti che hanno certificato un cambio mentalità nei giallorossi e le ottime mosse tattiche di Mourinho a una squadra che sta crescendo di partita in partita. La scorsa stagione i giallorossi si fermarono sullo 0-0 contro il Benevento , in una partita chiusa e senza spazi per le incursioni giallorosse: lo spettro di quel match è sparito con Mourinho in panchina.

IL NAPOLI: LA PAROLA A SPALLETTI - L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria per 2-1 degli azzurri contro il Genoa, ottenuta grazie ai gol di Fabian Ruiz e quello decisivo di Petagna all'84'. La prima osservazione riguarda il gol annullato a Pandev: "Giusto annullare il gol di Pandev, lui ha battezzato la palla lunga ed è andato a cercare il contatto col portiere: era fallo, lui si gira sapendo di non prendere palla”. Il tecnico toscano ha poi parlato della prestazione di Insigne: "Insigne mi "solletica" vedendolo in allenamento, sa fare tanti ruoli e giocare col 3-5-2 lo porta a fare sacrifici, visto che recupero falla ha fatto con ottanta metri di scatto? L’intenzione è però di lasciarlo il più possibile nella zona calda lì davanti, ha anche creato buone occasioni in cui è stato bravo il portiere. Lui centravanti come Mertens? Grande invenzione Mertens centravanti, insigne però è più bravo ad avere palla suoi piedi, non gioca negli spazi come il belga".