Corriere dello Sport, prima pagina: “Rivoluzione Juve, la scossa di Max”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Il Corriere dello Sport.

L'OPINIONE DEL CORRIERE DELLO SPORT - È un anno zero e non certo perché la Juve ha fatto un solo punto contro l’Udinese e l’Empoli. Allegri, ancora prima di perdere Ronaldo, sapeva che sarebbe stato costretto a ripartire dal basso e per questo con il club, dopo aver accettato di tornare a casa, ha fatto un accordo anomalo, addirittura di quattro anni, in modo da mettersi al sicuro da qualsiasi turbolenza bianconera. Se Agnelli, un giorno, dovesse decidere di cambiare rotta, come fece quando scelse il gioco (Sarri) piuttosto che una praticità intelligente (Max), sarebbe costretto a svuotare le casse per saldare il conto di un accordo pluriennale che stavolta ha un senso. C’è un progetto, dietro al recupero di Allegri, che non impone subito la conquista dello scudetto, per il quale dopo l’abbuffata dei nove consecutivi c’è davvero del tempo: ringiovanire la Juve, operazione iniziata con gli acquisti di Locatelli e Kean, restare nel giro della Champions (quindi come minimo il quarto posto, garanzia di fatturato abbondante), tornare al vertice con assoluta tranquillità e anche con i conti a posto dopo il salasso-Ronaldo.