Corriere dello Sport | Prima pagina: “Osimhen senza limiti”

L'attaccante nigeriano lavora senza sosta, conquistandosi il benestare di Spalletti e l'amore e il sostegno della tifoseria partenopea

Osimhen ha fame di gol e lo dimostra sul campo. Dopo il lungo stop, tra infortunio alla spalla, Covid-19 e trauma cranico, il nigeriano sembra finalmente tornato quello di prima ; voglioso e volenteroso di far bene e mettersi in mostra, è finalmente tornato ad incantare tutti, mettendo a segno ben 4 reti, sulle 12 inferte, ai dilettanti della Bassa Anaunia.

L'ex-Lille non ha convinto solo compagni, dirigenti e mister ma ha fatto innamorare anche migliaia di tifosi. In tantissimi, infatti, puntano su di lui per la prossima stagione, convinti che sarà l'arma segreta per il reparto offensivo dei partenopei.