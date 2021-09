Corriere dello Sport, prima pagina: “Napoli è Osilandia, 2-0 al Maradona”

La prima pagina di oggi di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali italiani, il Corriere dello Sport.

SPALLETTI FA 6 SU 6 - Milano chiama, Napoli risponde. Spalletti centra la sesta vittoria consecutiva, batte anche il Cagliari e si riprende il primo posto in classifica a punteggio pieno, con due punti di vantaggio sul Milan e quattro sull’Inter. Una partenza del genere in campionato era riuscita solo a Sarri , nella stagione d’oro 2017-2018, quella dello scudetto sfumato nel rush finale nel duello con la Juve . Osimhen e Insigne firmano la vittoria in uno stadio Maradona che può solo gioire e far festa ammirando una squadra che continua a stupire.

SPALLETTI NEL POST-PARTITA - "Chi non si sente titolare entrando nel secondo tempo non può fare il titolare neanche dall'inizio perché ha una personalità rivolta a sé stesso e non può giocare in un contesto di squadra - spiega - Per ambire alla Champions serve che questa sia una qualità diffusa nello spogliatoio. Ci sono cinque sostituzioni, un giocatore può cambiare la partita nel secondo tempo. Servono calciatori che si allenino bene e non che abbiano la puzza sotto il naso. Sono stato un calciatore e un allenatore scarso, ma mi sono sempre fatto il mazzo e ho vinto contro calciatori e allenatori più forti. Quando vedo calciatori che hanno qualità e non completano il tutto con l'atteggiamento divento una belva".