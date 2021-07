Corriere dello Sport, prima pagina: “Mou, i titoli arriveranno”

Corriere dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 09 luglio 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. Questo l’approfondimento del Corriere dello Sport sulla...

Questo l'approfondimento del Corriere dello Sport sulla presentazione di Jose Mourinho . Il tecnico è stato presentato prima dal general manager Tiago Pinto: "È un giorno molto felice per noi. È il primo step per un cambiamento di mentalità, ci aspettiamo tante cose buone nei prossimi tre anni. La carriera di Mourinho parla da sola. Voglio ringraziare i Friedkin per l'opportunità che ci hanno dato, ringraziare Mourinho per la fiducia nel nostro progetto e poi dire a tutti voi che c'è stata una grande energia a Trigoria e tutti noi siamo soddisfatti di crescere con Mourinho".

Prende la parola Mourinho: "Voglio e devo ringraziare i tifosi perché la reazione alla mia contrattazione per la Roma è stata eccezionale. Ho avuto subito questa sensazione.. non ho fatto nulla per questo e mi sono sentito subito in debito perché l'accoglienza è stata emozionante. Devo ringraziare i tifosi. Poi ringrazio la fiducia del club, della proprietà e dei Friedkin, di Tiago e di tutti voi. Il modo in cui i tifosi mi hanno accolto a Roma e anche prima è stato fantastico e mi ha colpito. C'è una domanda che arriverà sicuramente. Perché sono qui? Sono vicino alla statua di Marco Aurelio, nulla viene dal nulla e nulla ritorna al nulla. Questo ha un significato molto simile a quello che ho sentito quando ho parlato con il club. Quello che Dan e Ryan vogliono per questo club, il modo in cui hanno parlato con me. Un progetto molto chiaro.