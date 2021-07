Corriere dello Sport | Prima pagina: “Locatelli, solo Juve””

Locatelli è il grande obiettivo della Juventus, e anche lo stesso giocatore ha deciso di sposare il progetto bianconero.

È Manuel Locatelli il grande obiettivo del mercato della Juventus . Il centrocampista del Sassuolo è nel mirino da settimane, colloqui in fase avanzata con gli emiliani per portarlo a Torino. 40 milioni la richiesta neroverde, la dirigenza bianconera punta ad abbassare il prezzo con una contropartita. Il giocatore, dal canto suo, ha già scelto: rifiutato l'Arsenal, vuole indossare la maglia della Juventus. Distanza di 10 milioni tra le parti ancora da colmare, ma c'è ottimismo sul buon esito della trattativa.

Ormai ci siamo, tra poche ore prenderanno il via tra mille difficoltà le Olimpiadi di Tokyo. La regina italiana è sempre lei, ormai da quasi 20 anni: Federica Pellegrini. La nuotatrice italiana vuole continuare a scrivere la storia ed entrare definitivamente nella leggenda, come emerge dalle parole del presidente del CONI Giovanni Malagò nell'intervista rilasciata. Obiettivo finale dei 200 stile e raggiungere le 30 medaglie.

È arrivato il primo gol di Calhanoglu nell'amichevole giocata e vinta dall'Inter di Simone Inzaghi per 4-0 contro la Pro Vercelli. Doppietta di Mulattieri e rete di Brozovic gli altri gol per il risultato finale. Prima partita da mezzala per il turco ex Milan.

È bastato un gol di Zalewski alla Roma di Josè Mourinho per battere 1-0 la Triestina in amichevole. Continuano gli esperimenti per Mourinho, che ha schierato Zaniolo, Pellegrini e Mkhitarian alle spalle di Dzeko. Prorpio il talento azzurro è apparso molto nervoso durante il match, soprattutto per via di alcuni falli subiti.