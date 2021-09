Corriere dello Sport, prima pagina: “L’Inter per la svolta. Diaz, esame Simeone”

Corriere dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 28 settembre 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA – Per la seconda sfida...

MILANO - Ecco la prima pagina del 28 settembre 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA - Per la seconda sfida stagionale di Champions League, quella contro lo Shakhtar, Simone Inzaghi avrà a disposizione anche Correa e Vidal. Ma il tecnico dell’Inter non si fida della squadra di De Zerbi: “Da quel mio gol con la maglia della Lazio - ha detto in conferenza stampa - ha fatto un grandissimo percorso. Due anni fa è arrivata vicina alle finali di Europa League. È cresciuta, è ambiziosa e vorrà crearci dei problemi. Non sarà una partita decisiva, ma di certo è molto molto importante. È una formazione ben allenata, con individualità importanti. Dovremo esser bravi a fare un'ottima gara sapendo che arriviamo da una partita fatta bene contro l'Atalanta. La squadra e la reazione mi sono piaciute molto”.

SULL'ITALIANO DE ZERBI - “De Zerbi? Dopo aver visto lo Shakhtar nelle ultime partite, si vede che sta cercando di portare le sue idee di calcio ed è stato molto bravo perché in due mesi e mezzo assomiglia molto alle sue idee. Anche se ovviamente ha apportato delle modifiche seguendo i calciatori che sono qua e che sono di assoluto valore. Volevo una squadra che reagisse e che giocasse bene a calcio. Queste due cose si sono viste in queste prime sei partite. In più vorrei vedere maggiore equilibrio, attacchiamo con tanti uomini e sviluppiamo tanto calcio ma probabilmente dobbiamo cercare scelte meno difficili, sbagliando passaggi semplici a volte si prendono transizioni e contropiedi molto pericolosi”.

UN'INTER OFFENSIVA - "Abbiamo trovato qualche difficoltà nelle partite in cui siamo passati in svantaggio, ma sono felicissimo delle reazioni della squadra. Nonostante gli episodi non favorevoli, e ce ne sono stati più di uno, la squadra è sempre rimasta lucida e in partita. Siamo offensivi, sviluppiamo gioco in ampiezza. In certe giornate, se sbagliamo più del solito e contro avversari che hanno gamba, si può subire qualcosa. Noi però cercheremo sempre di creare gioco, creare occasioni, proprio come stiamo facendo".