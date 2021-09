Corriere dello Sport, prima pagina: “La resa dei conti, con 210 milioni di deficit”

La prima pagina di oggi di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali italiani, il Corriere dello Sport.

Corriere dello Sport, prima pagina

Ecco la prima pagina del 18 settembre 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

LA SITUAZIONE IN CASA JUVE RACCONTATA DAL CORRIERE DELLO SPORT - E' definitivamente recuperato Federico Chiesa, che aveva saltato le partite della Juve con Napoli e Malmö per un problema a un flessore patito in nazionale. Nell'allenamento mattutino di oggi i ragazzi di Allegri hanno lavorato alla Continassa "su esercitazioni per la fase di non possesso, sia di reparto che collettivamente" secondo quanto riferisce il sito internet del club. Seduta a pieno regime per Chiesa, che già ieri aveva giocato la partitella e sarà quindi disponibileper la partita con il Milan di domenica sera. Si attendono una decisione su Federico Bernardeschi che si era allenato con una vistosa fasciatura al ginocchio e aveva saltato la partitella.

BALLOTTAGGIO RABIOT-CHIESA - Per Bernardeschi sarà decisiva la seduta di allenamento di domattina, prima della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, fissata alle 13.30. Per quanto riguarda la formazione anti Milan, ballottaggio Chiellini-De Ligt in difesa, mentre Rabiot dovrebbe essere preferito al rientrante Chiesa. In attacco conferma per la coppia Dybala-Morata.

RAIOLA SU DONNARUMMA E POGBA - Mino Raiola ha parlato anche del passaggio di Donnarumma dal Milan al Psg: "Sono dispiaciuto per come e’ stato trattato Gigio. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’e’ stato nessun tradimento. Poteva andare via 4 anni fa e non l’ha fatto. Se e’ stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’e’ lotta, giochera’ Gigio". Legato alla Juventus è anche il futuro di Pogba e a proposito del centrocampista francese, Raiola, non ha chiuso tutte le porte: "Il contratto di Pogba scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester e vedremo. Di sicuro Torino gli e’ rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilita’ che torni alla Juventus c’e’ ma dipende anche dalla Juve.”