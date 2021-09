Corriere dello Sport, prima pagina: “La Juve in fondo. Milan, pari in rimonta”

Corriere dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 20 settembre 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. IL RESOCONTO DI MAX ALLEGRI – Massimiliano Allegri ha...

IL RESOCONTO DI MAX ALLEGRI - Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito al match pareggiato dalla Juve contro il Milan: "Stasera sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo. La squadra ha fatto un buon primo tempo concedendo solo un tiro al Milan con Tonali da fuori area. Nel secondo tempo abbiamo rischiato addirittura di perderla dopo l'1-1. Fino al gol del pareggio la partita era in totale controllo. Abbiamo perso quell'attenzione e determinazione. Nel calcio d'angolo del gol siamo stati troppo sufficienti in fase difensiva. Quando arrivi in determinati momenti della partita non esiste che gli altri possano fare gol e noi su questo dobbiamo migliorare nonostante il passo in avanti molto buono. Questa partita non sposta la mia considerazione sulla forza della Juve. La cosa che bisogna apprendere velocemente è che nei momenti finali di queste partite bisogna essere cattivi e questo fa parte di una crescita di alcuni giocatori. Diciamo che la responsabilità è mia sui cambi, che li ho sbagliati. In quel momento lì dovevo mettere gente più difensiva tanto ormai la partita era in cassaforte".