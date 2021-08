Corriere dello Sport | Prima pagina: ‘Il Milan graffia la perla è Diaz’

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il Milan e la vittoria di Marassi contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa

Prima di campionato e prima vittoria del Milan di Stefano Pioli . Sbancato il Ferraris, grazie al goal di Brahim Diaz , nel primo tempo. Unica rete del match, ma tanto basta per superare i blucerchiati, che si dimostrano quadrati e difficili da affrontare, come confermato anche dal tecnico rossonero: "La Sampdoria ha fatto una bella partita in fase difensiva e abbassare Diaz ci ha dato la possibilità di costruire bene. Mi è piaciuta la prestazione e la voglia di cercare il secondo gol anche se non ci siamo riusciti. Ci siamo preparati bene ed ero sicuro che saremmo stati pronti e che avremmo trovato un avversario difficile".

Buona la prima quindi per Pioli e i suoi ragazzi, che rispondono alle altre '6 sorelle'. Il primo passo falso è della Juventus, per il resto hanno tutte conquistato i tre punti. Non ci sono però soltanto questioni di campo, il mercato non è chiuso. Per Pellegri mancano soltanto le visite mediche e poi sarà tempo di ufficialità. Se l'attacco quindi è praticamente sistemato in mezzo la campo manca una pedina e tutto porta a Bakayoko del Chelsea, come scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico rossonero per ora però si gode la vittoria: "Non so come si svilupperà il mercato. La dirigenza è molto attiva ed è pronta a cogliere opportunità. Sono molto contento della squadra che ho, li ho trovati con voglia di migliorare, attenti e vogliosi di fare bene".