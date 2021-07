Corriere dello Sport, prima pagina: “Dio è italiano”

Corriere dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 07 luglio 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. CHIESA: “UN GOL COME MIO PAPÀ” “Sono...

"Sono orgoglioso di aver riprodotto un gol che faceva spesso mio padre". Lo ha detto Federico Chiesa durante la conferenza stampa al termine di Italia-Spagna vinta dagli azzurri ai rigori. E parlando del compagno Ciro Immobile, Chiesa ha aggiunto: "Sapevamo che non potevamo dominare ma Ciro è stato fondamentale per aiutarci in fase difensiva quando facevamo fatica ad uscire. Ma abbiamo dimostrato di venire fuori con grinta e metà del gol è anche merito suo".

"Una emozione indescrivibile. Ero sereno perché sapevo che potevo aiutare la squadra. Adesso manca l'ultimo passo per avverare il nostro sogno". Gigi Donnarumma, eroe della serata di Wembley, a RaiSport ha raccontato le sensazioni del dopo Italia-Spagna, finita ai rigori. "La Spagna è fortissima, ma questa Italia ha un cuore grandissimo, non molla di un centimetro, pur soffrendo fino alla fine - ha detto il portiere azzurro - Grandissimo merito agli avversari,o che ci hanno messo in grande difficoltà. In finale Inghilterra o Danimarca? Ora godiamoci questa serata, da domani ci penseremo". E poi: "Sappiamo da dove siamo partiti e da dove sono partito io. I portieri che mi hanno preceduto hanno fatto la storia in azzurro, ce la metterò tutta cercando di batterli. Le emozioni non si possono descrivere, per la testa mi sta passando qualsiasi cosa".