Corriere dello Sport, prima pagina: “Comanda Napoli, Azzurri a punteggio pieno”

Napoli che vince e convince. O per meglio dire, Napoli che "comanda", come scrive Il Corriere dello Sport. Il Napoli è primo da solo in classifica, almeno per una notte. Non succedeva da 1297 giorni, dal 3 marzo 2018, quando in panchina c’era Sarri e gli azzurri erano in lotta per lo scudetto con la Juve, ora a -10 in classifica dopo 4 giornate. Spalletti resta l’unico a punteggio pieno e può godersi un Napoli da applausi, capace di sbancare 4-0 Udine con una partita sontuosa, dominata in lungo e in largo. Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano firmano un successo mai in discussione, per una squadra che continua a crescere di partita in partita sul piano del gioco e della personalità e che aspetta ancora pedine importanti come Mertens e Demme, oltre a Lobotka e Ghoulam. La profondità della rosa sarà una delle armi più importanti per l’allenatore azzurro in questa stagione.