Corriere dello Sport, prima pagina: Capolinea, Ronaldo verso il City”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Il Corriere dello Sport.

L'OPINIONE DEL CORRIERE DELLO SPORT - Ecco quanto si legge sulla trattativa lampo fra Cristiano Ronaldo e Manchester City: " Ronaldo è pronto a lasciare la Juve . La sua esperienza in bianconero può essere considerata al capolinea, il suo futuro è al Manchester City dove lo aspetta Guardiola e dove sfiderà il Psg del suo grande rivale Messi, nell’accoppiamento che si è divertito a regalare l’urna della Champions. A Torino aspettano ora l’offerta dall’Inghilterra, al procuratore Mendes è stato ribadito che servono almeno 25 milioni, perché alla società bianconera non basta il risparmio di 31 milioni netti sull’ingaggio. Secondo le indiscrezioni filtrate nella notte, Ronaldo avrebbe già comunicato la decisione di andare via ad Allegri e domani potrebbe salutare tutti i compagni di squadra alla Continassa. Di sicuro non sarà sabato sera in campo con l’Empoli, la sua esperienza in Italia è praticamente finita. Ora la Juve dovrà trovare un sostituto all’altezza in cinque giorni".

E ANCORA, SULLA GIORNATA DI IERI - Il Corriere poi, riassume così la giornata intensa di ieri: "E' stata una giornata intensa, ricca di colpi scena e potrebbe essere stata l'ultima di Ronaldo a Torino. In mattinata Mendes ha incontrato la dirigenza della Juve per discutere il futuro del fuoriclasse portoghese. Ha chiesto di liberare Ronaldo gratis per farlo andare al Manchester City, ma la Juve ha ribadito la sua posizione: va via solo con il pagamento del cartellino che pesa ancora sul bilancio, servono almeno 25 milioni. La delegazione bianconera, formata dal vicepresidente Pavel Nedved, dall'ad Maurizio Arrivabene e dal ds Federico Cherubini, ha rispedito al mittente Mendes, anche infastidita dalle troppe voci circolate negli ultimi giorni. Subito dopo il vertice, a sorpresa, Mendes è volato a Parigi, prima di tornare in serata in Portogallo dove è stato immortalato all'arrivo dalla stampa locale. Nelle prossime ore potrebbe far arrivare nella sede della Juve l'offerta del City che potrebbe chiudere la parentesi di Ronaldo in Italia dopo tre anni. Con un epilogo veramente sorprendente".