Corriere dello Sport, prima pagina: “All’ultimo colpo. Ore 20 chiude il mercato”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Il Corriere dello Sport.

Redazione Il Milanista

Corriere dello Sport, prima pagina

MILANO - Ecco la prima pagina del 31 agosto 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

SUL NAPOLI - Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato su SkySport per fare il punto della situazione sulla trattativa con il Napoli per Petagna: "L’operazione, secondo quello che dicono i miei direttori Daniele Faggiano e Carlo Osti, non si è bloccata. Il ragazzo vuole venire con noi, ci sono tutti gli accordi. La cosa che mi dà dispiacere, non rabbia perché Aurelio De Laurentiis è un grande amico che conosco da cinquant’anni, è che a oggi abbiamo mandato le carte e non c’è niente".

SULLA JUVENTUS- A meno di un giorno dalla chiusura del calciomercato estivo resta aperta la strada che può riportare Miralem Pjanic alla Juventus. La trattativa per un prestito dal Barcellona è ancora possibile e dai social arriva un indizio sull'intenzione del bosniaco, che gradirebbe il ritorno a Torino. Pjanic avrebbe inviato un messaggio privato al profilo Instagram di tifosi curvasudjuventus1897 che aveva chiesto al trequartista se sarebbe tornato: "Vorrei tanto... ma non so se si fa" è stata l'esplicita risposta dell'ex calciatore della Roma, in vista della chiusura del calciomercato prevista per martedì 31 agosto alle 20.

SULLA LAZIO - Sembra allontanarsi sempre di più la possibilità per la Lazio di arrivare a Filip Kostic. Il ds Igli Tare ha parlato della trattativa ai microfoni della Bild, spiegando che a suo avviso non ci siano più i margini per dialogare con l'Eintracht Francoforte: "Sono rimasto sorpreso che ora si dica da Francoforte che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo. Prima mi sembrava diverso. Non ho avuto l'impressione dai colloqui che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Saremmo stati disposti a negoziare un nuovo prezzo. Ma non si è arrivati a questo".