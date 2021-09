Corriere dello Sport, prima pagina: “Allegri nudo, Dybala e Chiesa a casa”

La prima pagina di oggi di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali italiani, il Corriere dello Sport.

CAPITOLO CHIESA - Federico Chiesa, rientrato dagli impegni con la nazionale non al meglio della condizione, salterà la sfida di sabato contro il Napoli. Lo fa sapere la Juventus con un comunicato apparso sul sito ufficiale bianconero: "Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J Medical a risonanza magnetica risultata negativa - si legge - tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli". L'attaccante bianconero era alle prese con un problema muscolare a un bicipite femorale che lo ha costretto a lasciare il ritiro azzurro e a saltare la sfida contro la Lituania, vinta dall'Italia per 5-0.