Corriere dello Sport, prima pagina: “Buttata via, in salita verso il Qatar”

Corriere dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 6 settembre 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. RECORD NEL CASSETTO, VERSO IL RITORNO – Il record storico...

RECORD NEL CASSETTO, VERSO IL RITORNO - Il record storico delle 36 partite senza sconfitte è l'amaro sorriso della serata azzurra a Basilea , dove l' Italia di Mancini si prodiga in una fiera incredibile di errori contro la Svizzera : una partita dominata ma chiusa senza reti, riuscendo nell'impresa di divorarsi tutto il divorabile - ciliegina sulla torta il rigore fallito da Jorginho - e di non sbancare il Saint Jacob's Park . Secondo pari consecutivo e qualificazione a Qatar 2022 che con ogni probabilità si deciderà il 12 novembre prossimo, all'Olimpico di Roma, per il ritorno di questa sfida.

IL COMMENTO DEL CT, ROBERTO MANCINI - "Altra occasione persa ma la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni e dovevamo vincere. Dobbiamo essere più cattivi e precisi, abbiamo dominato e potevamo vincere 2 o 3-0. Nel secondo tempo la partita è stata più difficile, ma di occasioni ne abbiamo avute. Ora c'è la Lituania: faremo qualche cambio, i ragazzi sono stanchi" ha dichiarato il Ct Roberto Mancini , ai microfoni della Rai, dopo il pareggio per 0-0 contro la Svizzera nel match di qualificazioni ai Mondiali del 2022.

CHIELLINI SI SCHIERA E NON FA DRAMMI - Al termine del match pareggiato 0-0 con la nazionale elvetica, il capitano degli azzurri Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di RaiSport: "Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto a giovedì perché eravamo più in partita, oggi la squadra mi è piaciuta tanto. L'ultimo passettino lo faremo in Nations League e poi a novembre ci prenderemo la qualificazione al Mondiale. Ora recuperiamo, pensiamo alla sfida di mercoledì, poi più avanti faremo altre considerazioni". Sul rigore sbagliato da Jorginho, Chiellini ha concluso: "In quel momento è la squadra che aiuta Jorginho, ma io credo che siamo riusciti a giocare fino alla fine, ci fosse mancata attenzione oggi l'avremmo persa. Abbiamo fatto una grande partita, ci sono tante note positive".