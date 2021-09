Corriere dello Sport, prima pagina: “A un passo dal cielo”

La prima pagina di oggi di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali italiani, il Corriere dello Sport.

NON SI VIVE E NON SI VINCE DI RICORDI - "Nel calcio non si può rimanere intrappolati nei ricordi. Non possiamo pensare alla serata dell'11 luglio, è stata una serata bellissima ma non possiamo pensarci più - ha proseguito Mancini -. È lì, tutti saranno ricordati per questo, ma il futuro è diverso e tutti dobbiamo lottare per vincere". E Pellegrini? "È un giocatore per noi importante perché può fare tutti i ruoli, davanti e interno e potrebbe giocare anche durante la partita al posto di Verratti anche se io penso sia più offensivo".