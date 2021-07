Corriere dello Sport | Prima Pagina: “Ronaldo, voglio di più”

Ecco la prima pagina del 28 luglio 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

RONADO, IPOTESI ADDIO? - Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'unico scenario in cui Ronaldo potrebbe andar via dalla Juventus sarebbe questo: se portasse nel prossimo mese un'offerta "XXLdall'estero". Tutto potrebbe essere riconsiderato, ma tutto è altamente improbabile. Allegri sa che il 7 alla Juve ha avuto un trattamento, non solo economico, diverso dai compagni, come forse è logico per una superstar da 317 milioni di follower su Instagram e quasi 800 gol in carriera. C’è da capire quali siano adesso le regole di Max.