Corriere dello Sport | Prima pagina: “30 Milioni per Insigne”

C'è maretta tra il capitano partenopeo e la dirigenza del Napoli: ancora non è arrivato l'accordo per il rinnovo con il numero 10, che vuole un aumento

Il 10 italiano vuole monetizzare forse l'ultimo contratto importante della sua carriera e vorrebbe percepire più di 5 milioni a stagione, mezzo mln in più dello stipendio attuale; una richiesta ragionevole che non incontra il benestare della dirigenza. Infatti, il presidente De Laurentiis vorrebbe abbassare il monte ingaggi e alcuni stipendi, tra cui anche quello del suo capitano.

A causa della crisi, per non perdere il giocatore a parametro zero il prossimo anno, il club campano starebbe valutando una sua cessione sul mercato proprio questa estate . L'unico problema è che le difficoltà economiche sono condivise dai club di tutta Europa e l'età di Insigne non invoglia l'acquisto.

Perso l'introito di 50 milioni per la mancata qualificazione in Champions, il Presidente del Napoli aveva deciso di privilegiare le cessioni; un mantra che, con la crisi dilagante, adottano in parecchi in Serie A. Ma per recuperare sui guadagni persi, la dirigenza e tifosi sono davvero pronti a lasciare andare il loro Lorenzo?