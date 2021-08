Corriere dello Sport, prima pagina: “Messi ora ride”

La prima pagina del noto quotidiano sportivo nazionale.

Ha preso il via la grande avventura di Lionel Messi con la maglia del Paris Saint-Germain. Il fenomeno argentino è atterrato in Francia con un jet privato e ha sostenuto le visite mediche, prima di essere annunciato come nuovo giocatore dei parigini. Dalle lacrime al sorriso per questo nuovo viaggio, contratto biennale da circa 40 milioni all'anno per lui. Presentazione oggi alle 11 nel delirio della Capitale Francese. Neymar si è offerto di lasciargli la maglia numero 10, ma La Pulce ha rifiutato: per lui maglia numero 30 come i suoi esordi a Barcellona. Una storia pronta a partire per Messi in una squadra fin troppo piena di Fenomeni, pronto a formare un attacco di alieni con Kylian Mbappe e Neymar. Il grande obiettivo è chiaro: portare la Champions League all'ombra della Tour Eiffel.