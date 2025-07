Corriere dello Sport | Milan, subito Giroud, sprint per Ilicic

Giroud si è subito preso il Milan, nel frattempo i rossoneri continuano a seguire Ilicic in uscita dall'Atalanta.

È già il Milan di Olivier Giroud. L’attaccante francese non ha perso tempo, ci ha messo solo pochi minuti a fare il suo primo gol in rossonero nella terza amichevole stagionale giocata contro il Nizza. Entrato nel secondo tempo, l’ex bomber del Chelsea ha fatto gol con un colpo di testa su splendido assist di Theo Hernandez su punizione. Una presentazione importante, dimostrando di essere già sul pezzo e di avere tanta voglia di fare grandi cose con la maglia rossonera. Giroud vuole essere in piena forma per l’inizio del campionato, quando i suoi gol inizieranno davvero ad avere un peso. Il Milan punta forte su di lui, crede nelle sue qualità e nella sua esperienza, il binomio potrebbe portare grandi risultati. È terminata quindi in parità l’amichevole contro il Nizza di Galtier, 1-1 con la rete di Giroud che ha risposto al rigore segnato pochi minuti prima da Gouiri. Primo stop dunque per il Milan, dopo le vittorie nelle prime due uscite a Milanello contro Pro Sesto e Modena. Si continua a lavorare verso il prossimo campionato, in attesa di ricevere gli ultimi rinforzi sul mercato.

Obiettivo Ilicic

In tal senso continua ad essere osservata da vicino la situazione di Josip Ilicic. Lo sloveno è ormai ai margini dell’Atalanta, ha comunicato la sua volontà di andar via e pertanto la dirigenza orobica si è attivata in tal senso. Maldini e Massara lo seguono ormai da mesi, la trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore per regalare a Stefano Pioli un giocatore esperto, di qualità e già pronto per la Serie A. Da discutere le cifre dell’operazione, dato che il Milan non vorrebbe fare un investimento troppo oneroso per un giocatore già avanti con l’età.