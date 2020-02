Coronavirus, Juventus- Milan di Coppa Italia a porte chiuse?

Continua il tira e molla tra le istituzioni governative e il calcio italiano, decisamente poco solidale con la scelta di chiudere gli stadi al pubblico per i timori legati alla diffusione del COVID-19.

Addirittura, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il blocco all’ingresso dei fan negli impianti potrebbe proseguire anche la prossima settimana, nonostante finora si fosse parlato di un ritorno alla normalità a partire dal 2 marzo.

A quanto pare, quindi, anche la semifinale di Coppa Italia Juventus – Milan in programma mercoledì 4, potrebbe essere disputata nel silenzio assoluto.

Nelle prossime ore l’Esecutivo si riunirà per discuterne.