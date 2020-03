Coronavirus, Juventus ed Inter in quarantena dopo il caso Rugani

Coronavirus, Juventus ed Inter in quarantena

MILANO – La positività, confermata nella serata di ieri, di Daniele Rugani, difensore della Juventus, al Covid-19 è il primo caso in assoluto tra i calciatori della Serie A; inevitabile, di conseguenza, la quarantena per tutti i giocatori della Juventus e dell’Inter (affrontatisi nell’ultima giornata di campionato), con Cristiano Ronaldo che è addirittura rimasto in Portogallo. Con ogni probabilità, dunque, il match di Champions League tra Juventus e Lione, previsto per martedì prossimo, verrà rinviato, così come sarà impossibile giocare in tempi rapidi la sfida tra i nerazzurri di Conte e il Getafe, valida per gli ottavi di Europa League. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live