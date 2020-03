Coronavirus, altri due casi nella Fiorentina: positivi Cutrone e G. Pezzella

Fiorentina, positivi Cutrone e G. Pezzella

MILANO – Come riportato dal sito ufficiale dell’ACF Fiorentina, “a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live