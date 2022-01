Corona occasione per il Milan: lo scenario potrebbe cambiare a breve

Jesus Corona potrebbe essere un'occasione per il Milan di Paolo Maldini. Il suo contratto con il Porto è in scadenza a giugno.

Redazione Il Milanista

Il giocatore del Porto Jesus Corona è in odore di mercato visto il suo contratto in scadenza con il Porto il 30 giugno 2022. Le voci di mercato lo davano nei mesi scorsi lontano dalla squadra portoghese. La situazione riguardo al suo futuro non è cambiata e nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità.

In estate era stato vicino al Milan

Le indiscrezioni in estate davano Jesus Corona vicino al Milan. Secondo il Corriere dello Sport la società rossonera era stata però bloccata dalla valutazione del cartellino che faceva il Porto. La società portoghese voleva infatti almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il forte fantasista.Il prezzo era stato giudicato troppo alto da Paolo Maldini visto che a distanza di un anno il giocatore sarebbe potuto liberarsi a zero

Le opzioni per il suo futuro

Ora, a sei mesi dalla naturale scadenza del contratto di Jesus Corona, il Milan sembra volerci riprovare. La situazione con il Porto non è cambiata. Il ragazzo lascerà il club portoghese a fine stagione e il Milan potrebbe ritornare prepotentemente nelle idee dello stesso Jesus Corona.

La società rossonera ci riprova

Paolo Maldini e Massara sono al lavoro per capire la fattibilità dell'affare. Portare a Milano Jesus Corona a parametro zero sarebbe un grande colpo. Vorrebbe dire immettere nel gruppo rossonero un talento puro ancora nel massimo delle sue forze e che potrebbe fare molto bene con i colori del diavolo addosso. Qualcuno starebbe ipotizzando addirittura ad anticipare l'operazione in questa sessione di mercato. Sarebbero solo fantasie dal momento che il Milan non ha alcuna intenzione di andare a spendere soldi per un giocatore che tra sei mesi potrebbe arrivare gratis. Sono comunque attese novità a riguardo. A breve capiremo se il futuro di Jesus Corona potrà davvero essere a Milano con la maglia rossonera indosso.