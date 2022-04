Cornacchini: “Leao è fortissimo, ma a volte sembra indolente”

L'ex calciatore rossonero Giovanni Cornacchini ha parlato del Milan e della lotta Scudetto: sentite le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva a MilanNews.it è intervenuto l'ex calciatore rossonero Giovanni Cornacchini che ha parlato del Milan e della lotta Scudetto e ha detto: “Se è un Milan in difficoltà questo? Mentalmente no, perlomeno non è l’impressione che sto avendo. Ognuna delle tre squadre in alto, quindi nel discorso annovero anche Inter e Napoli, sta attraversando o è reduce da un periodo strano. E’ proprio la stagione che va analizzata così”.

Sul fatto che sia un campionato equilibrato

“Sì, il fatto di essere equilibrato è la prerogativa principale. Quante volte abbiamo già detto è favorito questo, poi è diventato favorito l’altro. Questi tornei si decidono alla fine, alle ultime curve e guai a dare qualcuno per spacciato prima del tempo. A me piace Stefano Pioli, ha fatto un lavoro enorme. Gli infortuni sono effettivamente tanti, troppi. Se ti mancano dei giocatori chiave poi si sente. Ogni squadra, anche in questo caso, sta attraversando problemi di questo tipo nell’attuale stagione”.

Su Rafael Leao

“È forte, a tratti fortissimo, ma delle volte diventa indolente. Dovrebbe compiere quel salto di qualità perché le sue qualità tecniche e fisiche sono impressionanti e può dare una grande mano alla squadra. Se qualche calciatore sta sentendo eccessivamente la pressione? Non credo. Anche se sono giovani sono tutti calciatori di Serie A che sanno bene cosa significa indossare quella maglia. Non credo sia una questione di stress, quanto più di giocatori a disposizione. Specialmente in avanti le defezioni si stanno rivelando tante a causa dei vari infortuni”. Queste le parole in esclusiva a MilanNews.it dove è intervenuto l'ex calciatore rossonero Giovanni Cornacchini che ha parlato del Milan e della lotta Scudetto.

Anche Ciro Ferrara ha parlato della lotta Scudetto

In esclusiva al Corriere dello Sport Ciro Ferrara ha detto: “Si stanno giocando lo scudetto in tre, come non accadeva da secoli, verrebbe da dire. Una stagione unica che, stranamente, e non lo dico per andare controcorrente, fa un po’ storcere il muso, mentre invece ci sarebbe da cogliere questa diversità e andrebbe gustato l’equilibrio. Per me è un anno accattivante. Chi vincerà? Cambiamo parere ogni settimana: alla vigilia della gara con la Juventus, sull’Inter si allungavano ombre a dir poco inquietanti; prima della sfida con il Bologna, il Milan pareva favoritissimo e ora ci si interroga; e solo domenica mattina, al Napoli veniva accreditato un vantaggio che la sconfitta con la Fiorentina sembra abbia azzerato. La verità, ammesso ce ne sia una sola, è che ci divertiremo: i tifosi resteranno con il fiato sospeso e chi si proclamerà campione d’Italia lo farà per un punto o forse due”.