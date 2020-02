Coppa Italia, verso Milan-Juve: la programmazione di MilanTV

MILANO – (fonte: acmilan.com) Tanti eventi nella settimana televisiva del Club Channel rossonero.

BOX TO BOX

Stefano Eranio rilegge tatticamente la sfida fra rossoneri e nerazzurri, in tutti i suoi aspetti. Una rilettura attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle 18.00 di martedì 11 febbraio.

ANTONIO E DOMINIKA

Durante la settimana saranno in onda sul Club Channel rossonero due prodotti nuovi di zecca: Milan Addicted a tu per tu con Antonio Rossi, grande campione di kayak e sottosegretario allo sport di Regione Lombardia; Una giornata con…Dominika Čonč, 3 volte a segno nei derby femminili milanesi.

MILANELLO DAILY

Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra. Milan TV si collega in diretta da San Siro giovedì 13 febbraio alle 19.45 per lil pre-partita della semifinale di andata di coppa Italia fra Milan e Juventus.

MILAN-TORINO LIVE

In occasione di Milan-Torino di lunedì 17 febbraio alle 20.45, l’appuntamento centrale del Club channel rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle 19.15, in diretta da studio e in costante collegamento con le tutte le postazioni live di San Siro.

