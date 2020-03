Coppa Italia, rinviata Napoli-Inter

MILANO – Dopo il rinvio ufficializzato ieri sera di Juventus-Milan, sfida inizialmente prevista per questa sera all'"Allianz Stadium" di Torino, è stata rinviata anche l'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli ed Inter, in programma domani al "San Paolo".