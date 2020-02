Coppa Italia, numeri e statistiche della semifinale tra Milan e Juventus

MILANO – (fonte: acmilan.com) Un pareggio amaro, subito nel finale e su calcio di rigore, con i rossoneri anche in dieci uomini. Poteva essere una vittoria molto preziosa, invece il Diavolo contro la Juve si deve accontentare di un pari (1-1) che non può soddisfare, sia per com’è arrivato che per il fattore casa. Questi, legati alla squadra e soprattutto ai singoli, i numeri prodotti dal campo dopo l’andata della Semifinale di Coppa Italia a San Siro.

1- Con questo pareggio, il Milan ha interrotto una striscia di nove sconfitte consecutive contro la Juventus in tutte le competizioni.

2- Ante Rebić, in tutte le competizioni, ha preso parte a sei gol nell’anno solare 2020 (cinque reti e un assist), più di ogni altro giocatore rossonero nel periodo.

3- Prima di Theo Hernández, l’ultimo rossonero ad aver ricevuto un’espulsione in Coppa Italia è stato Manuel Locatelli, nel gennaio 2017, sempre contro la Juventus.

4- Davide Calabria ha disputato la sua 100° partita con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

