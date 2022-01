Coppa Italia,Milan-Genoa: Rafa totale, mette KO Sheva

Questa sera alle ore 21:00 è andata in scena la gara fra il Milan ed il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Questa sera allo stadio San Siro è andata in scena la sfida tra Milan e Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione rossonera è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Venezia, terminata con il risultato di 3-0. Gli uomini di Pioli scendono in campo con un classico (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Maldini, Rebic e Giroud. Il Milan inoltre questa sera ha riabbracciato Andriy Shevchenko, storico bomber rossonero nelle notti europee, omaggiato anche dal pubblico presente. Il tecnico ucraino nella sua nuova avventura a Genova non è ancora riuscito a lasciare il segno. Zero infatti sono le vittorie arrivate con il Grifone in Serie A, da parte dell' ex centravanti rossonero. Rendimento che potrebbe valergli il posto in panchina.