Dove vedere la partita di Coppa Italia di stasera in tv?

Stasera Milan e Inter giocano la semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa. Dove vedere il match in tv?

“Testa a testa. L'ultimo Derby in Coppa Italia risale al gennaio 2021 e premiò l'Inter, che si qualificò in Semifinale grazie al 2-1 a proprio favore: al Milan non bastò il vantaggio di Ibrahimović (espulso nella ripresa) e venne rimontato dal rigore di Lukaku e soprattutto dalla punizione di Eriksen allo scadere. L'ultimo Derby in generale, invece, datato lo scorso febbraio e valido per la Serie A, è ancora fresco nella memoria del Diavolo: stesso risultato ma al contrario grazie alla doppietta di Giroud per la festa milanista. Per lultimo Milan-Inter bisogna riavvolgere il nastro e tornare al girone d'andata: 1-1 a San Siro, gol di Çalhanoğlu e autorete di de Vrij”.

Dove vedere il Milan in tv?

“Milan-Inter sarà trasmessa in Italia in esclusiva da Canale 5. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 20.00, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste a caldo e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App”.

Qui Coppa Italia

“Ad arbitrare sarà Maurizio Mariani. Ad assisterlo, Meli e Alassio come guardalinee, Massimi come quarto uomo e Irrati (coadiuvato da Giallatini) al VAR. Per il fischietto di Aprilia sono più di 100 le presenze in Serie A, 20 in Coppa Italia contando già quella in arrivo: non dirige i rossoneri da Atalanta-Milan 0-2 di maggio 2021 (Serie A), vittoria che regalò la qualificazione in Champions League al Diavolo, e i nerazzurri da Salernitana-Inter 0-5 dello scorso dicembre (Serie A). Ha già arbitrato un Derby, quello di novembre 2020 in campionato deciso dalla doppietta di Ibrahimović (2-1). Milan-Inter è, in ordine di calendario, l'andata della prima Semifinale della Coppa Italia 2021/22 (il ritorno andrà in scena dopo metà aprile). Poi mercoledì il programma prevederà Fiorentina-Juventus alle 21.00 al Franchi, doppia sfida dalla quale uscirà l'avversario della milanese vincente in Finale”. Questo il comunicato del Milan.