Coppa Italia – La Lazio fa visita all’Atalanta, per la Juventus c’è la Spal

MILANO – Ieri sera si è aperto il sipario sui quarti di finale di Coppa Italia, con il derby meneghino vinto dall’Inter, in rimonta, ai danni del Milan. La compagine nerazzurra ha quindi staccato il biglietto che vale l’accesso alle semifinali, dove incontrerà una tra Juventus e Spal. Oggi il programma comincia alle ore 17.45, con la sfida fra Atalanta e Lazio al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Gasperini agli ottavi ha eliminato il Cagliari, mentre la Lazio ha avuto ragione sul Parma. Chi vincerà la gara di oggi andrà ad affrontare la vincente di Napoli-Spal, in programma domani al Diego Armando Maradona. Questa sera invece, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospita la Spal. I bianconeri sono ovviamente i favoriti e, in caso di successo, andrebbero ad affrontare proprio l’Inter nel turno successivo. Di seguito, le probabili formazioni di Atalanta-Lazio e Juve-Spal.

ORE 17.45, GEWISS STADIUM DI BERGAMO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Gollini, Rossi, Caldara, Sutalo, Djimsiti, Pessina, Ruggeri, Scalvini, Gyabuaa, Ilicic, Lammers, Zapata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Alia, Furlanetto, Radu, Varo, Parolo, Armini, Lulic, Lazzari, Cataldi, Czyz, Immobile, Correa.

ORE 20.45, ALLIANZ STADIUM DI TORINO

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Di Pardo, Bonucci, Chiellini, Danilo, Ranocchia, McKennie, Arthur, Da Graca, Chiesa, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sernicola, Seck; Brignola, Floccari. Allenatore: Pasquale Marino. A disposizione: Thiam, Minelli, Tomovic, Spaltro, Sala, Missiroli, Esposito, Valoti, Viviani, Strefezza, Paloschi, Moro.