Coppa d’Africa: vediamo i 23 “Italiani” in partenza per Camerun 2022

Dal 9 Gennaio 2022 al 6 Febbraio il Milan dovrà salutare tre calciatori che partiranno per la Coppa d' Africa.

Una notizia che sta facendo molto discutere nel corso di questi giorni è la decisione della FIFA e CAF di far disputare regolarmente la Coppa d'Africa 2022. Decisione ormai ufficiale, nonostante la crisi di pandemia in atto. Tutte le squadre internazionali sono molto preoccupate, sia per gli alti rischi di contagio ( parliamo comunque di viaggi intercontinentali) sia per la forzata assenza per circa un mese dei propri calciatori.