Copa America – L’Argentina batte il Brasile. Prima gioia per Messi

Ecco le parole di Lionel Messi dopo la vittoria in finale contro il Brasile di Copa America. Una vittoria che mancava da 28 anni

E invece a 34 anni, senza un club (i catalani ancora non annunciato il rinnovo di contratto) la Pulce nella notte italiana ha avuto ancora una possibilità di alzare un trofeo. Una finale giocata nella Wembley del sudamerica, il Maracana, contro l'avversario per eccellenza il Brasile che ha regalato ai ragazzi di Scaloni un trofeo che mancava da 28 anni.

Messi in questo trofeo si è esaltato diventando un leader dell'Argentina. Non a caso è stato il giocatore con più gol segnati (4 come Luis Diaz), più occasioni create (21 come Neymar), più tiri (28) e più tiri nello specchio. Una vittoria voluta e bramata che al triplice fischio ha fatto scoppiare di gioia la Pulce, dopo cinque anni dal suo addio momentaneo alla Nazionale