Covid: Convocata oggi Assemblea d’urgenza Lega di A

Convocata per oggi un’assemblea d’urgenza per discutere della Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta.

La Serie A rischia di fermarsi di nuovo. Dopo le numerose partite rinviate nell’ultimo turno di campionato a causa dei contagi da Covid, il presidente Draghi ha chiesto al mondo del calcio di giocare a porte chiuse o di sospendere il campionato italiano.

Notizia degli ultimi minuti è che per oggi è stata convocata un’assemblea d’urgenza per discutere della Serie A. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato da ANSA:

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Un'assemblea d'urgenza - apprende l'Ansa - è stata appena convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid alla luce della telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi a quello della federcalcio Gravina.

Nel colloquio Draghi aveva chiesto al mondo del calcio di valutare l'ipotesi di giocare le gare a porte chiuse.