Rinnovi: Romagnoli-Milan, le due parti sempre più vicine

In casa Milan si tratta il rinnovo contrattuale del difensore italiano Alessio Romagnoli. Il quale vorrebbe proseguire con i rossoneri

In casa Milan proseguono le incessanti trattative per i rinnovi. La società intende blindare tutte le sue stelle per non ritrovarsi in situazioni spiacevoli come in passato. Il Ds Massara e Paolo Maldini sono a lavoro per risolvere entro fine anno le questioni più delicate. Oltre alla telenovela Kessie, ci sono molte altre trattative di rinnovo. I rossoneri stanno cercando di trovare un'intesa per il prolungamento contrattuale del capitano Alessio Romagnoli. Il difensore ha aperto al club, esprimendo la volontà di proseguire il suo cammino indossando i colori rossoneri. Sullo sfondo la Vecchia Signora monitora la situazione, pronta ad inserirsi nel caso non si trovasse un'accordo tra le due parti. Massimiliano Allegri infatti è un grande estimatore del classe 1995 azzurro, e vorrebbe in bianconero difensori di esperienza. Il Milan non potrà permettersi di lasciar partire Romagnoli in scadenza contrattuale a giugno. Infatti la partenza sia di Kessie che del difensore italiano , comporterebbe una grossa perdita anche a livello economico oltre che tecnico.