Conti: “Soffrendo e faticando. Sbagliando e rimediando”

MILANO – Andrea Conti ha festeggiato con un post su Instagram il passaggio del turno in semifinale dove i rossoneri affronteranno la Juventus. Queste sono state le sue parole, in quella che per lui è stata una partita molto difficile, specie negli ultimi minuti: “Soffrendo e faticando. Sbagliando e rimediando. Rimontando. Sarebbe stata una beffa uscire, invece andiamo avanti in Coppa e continuiamo a crescere”