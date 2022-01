Conti via dal Milan: il terzino è molto vicino all’Empoli

Andrea Conti e il Milan: una storia che non è mai realmente sbocciata. Ora il terzino ex Atalanta è vicino all'Empoli.

Redazione Il Milanista

Il Milan e più nello specifico il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini è vicino a mettere a segno un'uscita. Si tratta del terzino destro ex Atalanta e Parma Andrea Conti che dopo diversi anni flop vuole rimettersi in gioco. La sua uscita permetterebbe al Milan di liberare un posto in squadra, il che non è da poco.

La sua esperienza al Milan è stata negativa

Andrea Conti arrivò in quel di Milano nell'estate del 2017. Il suo cartellino costò al Milan ben 24 milioni di euro. Tutti soldi che finirono nelle casse dell'Atalanta, squadra in cui Andrea Conti è cresciuto e dove lo stesso terzino si è affermato ad alti livelli. I troppi infortuni gli hanno pregiudicato il percorso. Infortuni e prestazioni sotto tono. Andrea Conti al Milan non è stato più quel giocatore di cui tutti gli addetti ai lavori si erano innamorati ai tempi di Bergamo.

Ora Andrea Conti cerca il rilancio ad Empoli

Ora il futuro del terzino italiano classe 1994 sembra essere lontano da Milano. La sua prossima squadra dovrebbe essere l'Empoli che a sei mesi dalla naturale scadenza del contratto di Andrea Conti sborserà la cifra simbolica di un milione di euro. Soldi che finiranno nelle casse della società rossonera di via Aldo Rossi.

L'Empoli è vicino a chiudere la trattativa a titolo definitivo

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la società empolese è in pressing sul giocatore e parrebbe aver trovato un accordo totale con il procuratore di Andrea Conti. Dopo tanti anni bui, finalmente, il terzino natio di Lecco è pronto a togliersi delle soddisfazioni e a dimostrare a chi lo ha dato per finito che si stava sbagliando. Solo il tempo ci dirà chi aveva ragione. Quel che è certo è che Andrea Conti ad Empoli troverà l'ambiente giusto in cui potersi esprimere al meglio.