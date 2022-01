Dopo l’esordio stagionale arriva la cessione: Conti diviso tra due destinazioni

Il terzino del Milan Andrea Conti è vicino alla cessione definitiva. Due le squadre che lo hanno messo nel mirino.

Redazione Il Milanista

Nella partita di giovedì sera contro la Roma allenata da José Mourinho, ha fatto il suo esordio stagionale Andrea Conti. Il terzino ex Atalanta e Parma ha messo la testa sul terreno di gioco per la prima volta dallo scorso campionato proprio nel giorno dell'Epinafia. Pochi minuti per lui sul rettangolo verde. Un esordio stagionale che sa tanto di addio per Andrea Conti.

Il suo futuro è lontano da Milano

Il giocatore classe 1994 nato a Lecco è ormai prossimo a lasciare il Milan. Il terzino arrivò a Milano nell'estate del 2017. Il suo cartellino costò al Milan ben 24 milioni di euro. Tutti soldi che finirono nelle casse dell'Atalanta in cui Andrea Conti è cresciuto e dove lo stesso terzino si è affermato ad alti livelli. I troppi infortuni gli hanno pregiudicato il percorso. Infortuni e prestazioni sotto tono. Andrea Conti al Milan non è stato più quel giocatore di cui tutti gli addetti ai lavori si erano innamorati ai tempi di Bergamo. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, sempre in Serie A, ma in un altro club.

I club interessati ad Andrea Conti

Fino a qualche giorno fa sembrava esserci solo l'Empoli sul terzino del Milan. I toscani sono in pressing sul giocatore e pare abbiano trovato un accordo totale con il procuratore di Andrea Conti. La società del presidente Corsi ha trovato un'intesa con il giocatore e con il Milan a cui andrebbe un milione di euro per lasciarlo partire. Secondo le ultime indiscrezioni, però, anche la Sampdoria sarebbe interessata ad acquistarlo. Sarà un testa a testa tra queste due squadre con il mercato di riparazione che è ancora lungo e con Conti che scalpita per poter dimostrare il suo valore lontano da Milano, dove vuoi per qualche infortunio di troppo, vuoi per demeriti dello stesso calciatore, non è riuscito ad esprimersi.