Conti in partenza: ecco chi se lo contende e le cifre dell’affare

Le ultime novità sul possibile addio al Milan del terzino destro ex Atalanta e Parma, Andrea Conti.

La mancata convocazione per il posticipo di ieri sera ha fugato anche i pochissimi dubbi che erano rimasti sul futuro di Andrea Conti. Il terzino del Milan partirà sicuramente entro la fine di questa sessione di mercato. Gia lo scorso anno l’Atalanta aveva riavviato i contatti per riportarlo a Bergamo dopo l’infortunio di Hateboer. Poi aveva virato repentinamente su Zappacosta, strappandolo alla concorrenza della Fiorentina. Così Conti era andato al Parma, con D’Aversa, che lo conosce molto bene fin dai tempi del Lanciano, dove se lo era ritrovato in prestito dall’Atalanta. In Emilia aveva giocato poco e male: solo 11 partite, qualche assenza per infortunio e, a retrocessione acquisita, tre non convocazioni per scelta tecnica. Ora per lui però si stanno per aprire nuove porte.