Carlo Conti: “Scudetto? Ecco per chi simpatizzo. Su Pioli..”

Redazione Il Milanista

Carlo Conti ha presentato la serata benefica “United for the heart” per sostenere i progetti di Ricerca del Centro Cardiologico. A margine dell’ evento ha rilasciato queste dichiarazioni sullo scudetto. Vediamo insieme le parole riportate da Carlo Conti a Calciomercato.com.

VLAHOVIC – «Visto che qualcuno è andato dall’altra parte qualcuno poteva andare dall’altra parte, chissà. Ci sarebbe un operazione di globalizzazione che viene fatta come è successo in passato per i grandi campioni di quella squadra che sono venuti a Firenze. Quando rimane nello sfottò calcistico, nella sana tifoseria è bello che ci sia questo. Non va bene quando scade invece nella violenza e altro. Vlhaovic chi? È acqua passata, dobbiamo andare avanti, abbiamo un nuovo progetto, ci sono un allenatore e società forte, contiamo su Italiano, a noi piace il bel gioco, piace veder giocare bene e la Fiorentina gioca bene»

SCUDETTO – «Scudetto? C0è una simpatia da una parte per il Napoli perchè c’è Spalletti che è fiorentino è toscano, dall’altra c’è Pioli che è stata una bandiera della Fiorentina e ha vissuto un momento difficile nella Fiorentina quando era l’allenatore e ha vissuto la morte di Astori. In quella tragedia ha saputo in maniera unica, da grande uomo lo spogliatoio »