Samp: Andrea Conti verso il rientro, dopo lo stop di un anno

Dopo un anno di assenza dal rettangolo di gioco è pronto a tornare in campo un ex conoscenza del mondo rossonero, ovvero Andrea Conti...

Dopo un anno di assenza dal rettangolo di gioco è pronto a tornare in campo un ex conoscenza del mondo rossonero, ovvero Andrea Conti. Come riportato da SampNews24 il terzino ex Milan può tornare a disposizione già nel match contro il Cosenza: a fargli spazio in rosa dovrebbe essere Alex Ferrari, che sarà costretto a rimanere ai box fino al termine della stagione. Conti è tornato ad allenarsi con continuità e ieri ha disputato il primo tempo della partitella amichevole contro la Primavera.