Conte al Tottenham adocchia i giocatori del Milan. Ecco chi sono

La nuova avventura in Premier League di Antonio Conte potrebbe avere come contorno l'arrivo in Inghilterra di alcuni tesserati rossoneri

Redazione Il Milanista

Antonio Conte, ex tecnico di Inter e Chelsea, ricomincia dal Tottenham. Il tecnico salentino sembrava a un passo dal Manchester United, ma alla fine gli Spurs hanno convinto l'ex mediano della Juve a firmare per loro. Merito anche a un'offerta da 15 milioni netti a stagione. E soprattutto una promessa di fare un mercato di altissimo livello.

Un mercato che vedrà, molto probabilmente, arrivare a Londra molti giocatori dalla Serie A. Tra i giocatori presenti nell'elenco di Antonio Conte compare anche Franck Kessié. L'ivoriano piace all'ex c.t. dell'Italia da tempo e ora potrebbe abbracciarlo in Inghilterra. Merito anche e soprattutto della difficile trattativa di rinnovo del numero 79 con il club di via Aldo Rossi.

Kessié potrebbe portare agli Spurs l'equilibrio necessario alla squadra tra difesa e centrocampo. Ma Conte potrebbe portare nella sua nuova corte anche un altro giocatore del Milan. Si tratta di Alessio Romagnoli. Il centrale ex Roma e Sampdoria ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative di rinnovo sembrano essere a un punto morto. E il Tottenham potrebbe approfittarne per ingaggiare il capitano rossonero, visto che l'ultima offerta arriva dal Milan a Raiola era fortemente a ribasso.

Nell'idea di Antonio Conte il numero 13 rossonero prenderebbe il posto di Alessandro Bastoni nel 3-5-2 che il salentino adottava all'Inter. Una trattativa che potrebbe regalare al Tottenham un'ottima soluzione difensiva pagando solo l'ingaggio. Senza dimenticare che il Milan in questo modo avrebbe la possibilità di salutare anche l'ultimo giocatore in rosa della scuderia di Raiola.

E' anche probabile che il Antonio Conte non guarderà solamente al Milan. In molti scommettono infatti che il tecnico salentino proverà a portare a Londra alcuni suoi pupilli al tempo dell'Inter come Skriniar, Brozovic, Barella e Lautaro. Giocatori che aiuterebbero gli Spurs a sistemare e migliorare la squadra